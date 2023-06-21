Onikişubat Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların sağlıklı bir şekilde kurban kesimi gerçekleştirebilmesi ve kesim bitiminde atıkların çevre ile insan sağlığı açısından tehlike oluşturmadan toplanabilmesi amacıyla çalışmalarını koordineli bir şekilde bu yıl da sürdürecek.

Beelediye ekipleri, vatandaşların kurban ibadetlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için ilçe genelinde kurban satışı ve kesiminin yapılacağı yerlerdeki hazırlıklarını tamamladı.

Bu kapsamda belediyeden yapılan yazılı açıklamada kurban kesimi ve satışı için 5 nokta belirlendi.bu noktalardan 2’sinde satışi 3’ünde ise kurban kesimi yapılacak.



Kurban satış yerleri:

1- Gayberli mahallesi hayati vasfi taşyürek caddesi üzeri eski canlı hayvan pazarı yeri.

2- -büyükşehir belediyesi canlı hayvan borsası



Kurban kesim yerleri ise:

1- Onikişubat Mezbahanesi Önsen Yolu Üzerinde

2- Efendioğlu Mezbahanesi, Adana Yolu Altı Piserro Fabrikası Arkası

3- Dulkadiroğlu Et Kombine’de Yapılabilecek.

