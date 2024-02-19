İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Tokat, Hakkari, Batman, Hatay ve Mardin’de "Bozdoğan-3" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “Bozdoğan-3” operasyonlarında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Operasyon, Jandarma Özel Harekat (JÖH), komando ve güvenlik korucularından oluşan 123 tim, 1628 jandarma personelinin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle gerçekleştirildi.