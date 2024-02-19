İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Tokat, Hakkari, Batman, Hatay ve Mardin’de "Bozdoğan-3" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Asrın felaketinin yaraları, asrın birlikteliği ile sarılıyor Asrın felaketinin yaraları, asrın birlikteliği ile sarılıyor

Teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “Bozdoğan-3” operasyonlarında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Operasyon, Jandarma Özel Harekat (JÖH), komando ve güvenlik korucularından oluşan 123 tim, 1628 jandarma personelinin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)