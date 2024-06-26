Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Tömek mevkiinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına hızla müdahale ederek zorlu arazi koşullarına rağmen yangını kontrol altına aldı. Yangın alanında yapılan incelemelerde ekipler, patlamış havai fişekler buldu ve yangının sebebinin havai fişekler olduğunu anladı. Yangının çıkış nedeni hakkında detaylı bir soruşturma başlatıldı. İtfaiye ekipleri, yangının tamamen söndürüldüğünden emin olmak için soğutma çalışmalarına devam etti.

Yetkililer, bölgedeki vatandaşları yangın riski konusunda uyararak, dikkatli olmalarını ve benzer olayların yaşanmaması için tedbir almalarını istedi. Orman yangınının verdiği zarar henüz tam olarak belirlenemezken, ekipler zarar tespiti ve gerekli raporlamalar için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının kontrol altına alınmasında özveriyle çalışan itfaiye ekipleri, yangın sezonunda dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.