Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde Ramazan Bayramı hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Cadde, bulvar, meydan gibi ortak kullanım alanlarında çevreye rastgele atılan evsel ve ambalaj atıkları toplanarak çevre kirliliğinin önüne geçilirken bir yandan da mezarlıklar, geçici konaklama merkezleri ve Kapalı Çarşı gibi yoğunluğun oluşabileceği alanlar ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Ramazan Bayramı öncesi şehrin muhtelif noktalarında dezenfeksiyon uygulamalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Onlarca araç ve personelimizle sahadayız. Ortak kullanım alanlarında titiz bir çalışma yürütüyoruz. Halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçmek için ekiplerimiz bayram boyunca da sahada olacak” ifadelerine yer verildi.