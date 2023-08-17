OSİJEK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osijek - Adana Demirspor maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında NK Osijek ile karşılaşacak olan Adana Demirspor öğle saatlerinde Osijek'e geldi. Bir süre otelde dinlenen Adana Demirspor, 19.30'da Opus Arena'ya geçerek yarınki maç için son hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman öncesi basın toplantısında gazetecilere konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "Biliyorsunuz ki çok çok tarihi öneme sahip bir maça çıkacağız. İlk sonuç bizim için çok önemliydi ama biz hiçbir şekilde konsantrasyonumuzu kaybetmeden bu maça çıkacağız. Kendi oyunumuzu oynamak zorundayız. İlk sonucu unutarak bu maça da bu mantaliteyle çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.