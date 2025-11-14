Takvime göre 2026 yılı sınav takvimi şöyle:

  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20–21 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

  • Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz’da yapılacak.

  • Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 1 Mart’ta gerçekleştirilecek.

    2026 müfredatında yenilik: "Bilinçli Tüketici" dersi geliyor
  • KPSS Lisans Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu, 6 Eylül’de uygulanacak.

  • KPSS Alan Bilgisi oturumları, 12–13 Eylül tarihlerinde yapılacak.

  • KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim’de gerçekleştirilecek.

  • Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS), 12 Temmuz’da yapılacak.

Adaylar 2026 sınav takvimine ÖSYM'nin web sayfası üzerinden ulaşabilecek.