Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen iftar programı kapsamında, Özel Markasi Hastanesi çalışan hekimleri bir araya gelerek birlik ve dayanışma mesajları verdi. Programda, HG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Halil Gürsoy ve Başhekim Dr. Ali Ünsal gibi önemli isimler de yer aldı.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen iftar, hastane çalışanlarının hem iftarlarını açma keyfini paylaşmalarına hem de meslektaşlarıyla önemli konular üzerinde fikir alışverişinde bulunmalarına vesile oldu. Etkinlik, hastanenin çalışanlarına verdiği değeri bir kez daha gözler önüne sererken, ekip dayanışmasının ve moral motivasyonunun ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Dr. Ali Ünsal, program sonunda çalışanlara teşekkür ederek, “Hastane ekibimizin özverili çalışmaları bizler için büyük önem taşıyor ve bu tür etkinlikler, aramızdaki bağı güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı buluşma, Özel Markasi Hastanesi’nin Ramazan ayında çalışanlarına sunduğu destek ve değer verme anlayışının bir göstergesi olarak dikkat çekti.