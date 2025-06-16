Palmeiras – Porto Maçı Ne Zaman?

Palmeiras ile Porto arasında oynanacak olan A Grubu mücadelesi, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününü 16 Haziran'a bağlayan gece saat 01.00'de başlayacak.

Maç Nerede Oynanacak?

Karşılaşma, ABD’nin New Jersey eyaletinde yer alan MetLife Stadyumu’nda oynanacak.

Palmeiras – Porto Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Heyecan dolu bu mücadele, Türkiye’de TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Ayrıca, dijital platform üzerinden izlemek isteyen futbolseverler için Tabii uygulaması üzerinden de canlı yayınlanacak.

Maçın Hakemi Kim?

Karşılaşmada düdük çalacak isim ise H. Martinez olacak.

A Grubu Puan Durumu ve Önceki Maçlar

Grup aşamasındaki ilk maçta Al Ahly ile Inter Miami karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Her iki takım da turnuvaya 1 puanla başlamış durumda. Palmeiras ve Porto'nun alacağı sonuç, grup liderliği yarışını doğrudan etkileyecek.

Maçı Nereden Takip Edebilirim?