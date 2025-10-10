Papara ve Mastercard, kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak yenilikçi bir ödeme çözümü için işbirliği gerçekleştirerek Papara Sticker Card'ı sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Papara Sticker Card, kullanıcılara cüzdana ya da uygulamaya ihtiyaç duymadan tek adımda, hızlı ve temassız ödeme deneyimi sağlıyor.

Global teknoloji şirketi Mastercard işbirliğiyle geliştirilen Papara Sticker Card, küçük boyutu ve kullanım farklılığıyla klasik kartlardan ayrışıyor. Telefonun arkasına yapıştırılarak tek adımda temassız ödemeyi mümkün kılan ürün, Yakın Alan İletişimi'nin (NFC) cihaz uyumluluğuna bağlı kalmadan daha kapsayıcı bir deneyim vadediyor.

Üretimi AustriaCard Türkiye tarafından yapılan Sticker Card, Papara'nın marka kimliğinden ilhamla 'P' harfi şeklinde tasarlandı. Yaklaşık 3x3 santimetre boyutundaki kart, telefonun arkasına yapıştırılarak kullanılabiliyor. Beş farklı renk seçeneği bulunan ürün, Papara uygulaması üzerinden tek seferlik 299 lira ücretle sipariş edilebiliyor.

Papara Sticker Card, Papara'nın milyonlarca kullanıcısı tarafından tercih edilen dünya genelinde ve internette güvenli harcama, 'cashback' ile anında nakit kazanma, abonelik ödemelerini kolayca yönetme, kartı kullanıma kapatma-açma ve harcama limiti tanımlama özellikleri gibi ayrıcalıklar sunuyor.

- Hız ve erişilebilirlik getiriyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Papara Üst Yöneticisi (CEO) Tarık Dalmaz, inovasyonu kullanıcı faydasına dönüştürmeye odaklandıklarını belirtti.

Dalmaz, 'Mastercard ile süregelen işbirliğimizin yeni ürünü Papara Sticker Card, tek adımda ödeme deneyimini daha erişilebilir ve yaygın hale getiriyor. Kullanıcıların cüzdandan kart çıkarma ya da uygulamayı açma, QR kodu okutma gibi ek adımlara gerek duymadan ödemeyi tamamlamasına olanak tanıyor. Böylece hız ve erişilebilirliği, global güvenlik standartlarına tam uyumla bir araya getiriyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı da şirket olarak varlık nedenlerinin, ekonomilerin dijital dönüşümünü hızlandırmak olduğunu vurguladı.

Bu doğrultuda ödeme deneyimlerini daha hızlı, güvenli ve kapsayıcı hale getirmeyi öncelik olarak belirlediklerini aktaran Faydacı, şunları kaydetti:

'Nakitsiz toplum vizyonumuzla birebir örtüşen Papara Sticker Card'ın, temassız ödeme kolaylığını günlük yaşama entegre ederek dijital ödeme alışkanlıklarının yaygınlaşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Papara'nın yenilikçi yaklaşımıyla Mastercard'ın küresel teknoloji gücünü bir araya getiren bu işbirliğinin hem sektör hem de toplum için anlamlı ve sürdürülebilir değer yaratmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.'