A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu’ndaki Japonya'yı 3-1 devirerek 6'da 6 yaptı ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkını garantiledi. Elemelerde gruplarında ilk 2’ye kalan takımlar, Olimpiyat Oyunları’na katılacak. Sultanlar ilk 2’ye giremese bile 2024 Milletler Ligi ve sonrasında belirlenecek dünya sıralaması ile Paris şansını sürdürecek. Peki 2024 Paris Olimpiyatları ne zaman? Paris Yaz Olimpiyatları tarihi belli oldu mu? Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları için mücadelesini sürdürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu Japonya'yı 3-1 yendi. J aponya'nın başkenti Tokyo’da bulunan Yoyogi Spor Salonu’nda oynanan mücadeleden 3-1 galip ayrılan Filenin Sultanları, B Grubu'nda 6'da 6 yaparak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkını garantiledi.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek .

32 spor dalında, 35 yarışma tesisinde, yaklaşık 10.500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek Oyunlarda 306 madalya yarışması gerçekleştirilecek. Olimpik Programda yer alan sabit 28 spor dalına ek olarak, break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanış Paris 2024’te yer alacak.

Daha önce 1900 ve 1924 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Paris’te, 2024’te Yaz Olimpiyat Oyunları üçüncü kez düzenlenmiş olacak. Fransa daha önce de 1992, 1968, 1924 yıllarında olmak üzere üç kez de Kış Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmıştı.

FİLENİN SULTANLARI PARİS OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

23 Eylül Cumartesi

13.30 Türkiye – Japonya / TRT SPOR

24 Eylül Pazar

10.00 Türkiye – Belçika / TRT SPOR

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIM NAMAĞLUP LİDER

Ev sahibi Japonya'yı devirerek Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda 6'da 6 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, topladığı 18 puan ve namağlup unvanıyla liderlik koltuğunda oturuyor.