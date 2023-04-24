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Birbirinden farklı gösterilerle doyasıya eğlenen çocuklar son olarak atlı gösterileri izledi.

Vatandaşlar ve çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen törene Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pazarcık Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Çelebi Kaymakamı Mehmet Soylu ve Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan katıldı.

Pazarcık Belediyesinin destekleriyle Pazarcık Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program Türk Obası Çadır kentinde gerçekleşti.

Depremin merkez üstü Pazarcık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

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