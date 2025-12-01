Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, yaklaşık 350 bin lira değerinde malzeme çalındı. Çalınan malzemeleri taşıyan aracın da çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Olay, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi Sanayi Sitesi'nde gece geç saatlerde meydana geldi. Kapalı kasa panelvanla iş yerine gelen şüpheliler, önce dükkânın dışındaki malzemeleri araca yükledi, ardından kapıyı kırarak içeri girip değerli kablo ve ekipmanları çaldı.

Sabah dükkâna geldiğinde kapıların kırık olduğunu gören iş yeri sahibi, yaklaşık 350 bin lira değerinde kablo ve makinelerin çalındığını fark ederek büyük şok yaşadı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayın ardından jandarmaya bilgi verilmesi üzerine ekipler geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızların kullandığı kapalı kasa panelvanın da çalıntı olduğunu belirledi. Kamyonetin jandarma tarafından bulunduğu, şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.