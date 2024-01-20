Pendikspor ile Beşiktaş, Pendik Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.

Sağanak altında oynanan karşılaşmada Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Umut Nayir, 70. dakikada Halil Akbunar, 74. dakikada Mame Thiam ve 82. dakikada Nuno Sequeira kaydetti.

Pendikspor tarihinde ilk defa mücadele ettiği Süper Lig'de 8 maç sonra kazandı. Ligde dördüncü galibiyetini Beşiktaş karşısında farklı bir skorla elde eden Pendikspor 19 puana yükseldi.

Ligdeki sekizinci yenilgisini alan Beşiktaş ise 35 puanda kaldı. Ligin ilk yarısındaki maç 1-1 sonuçlanmıştı.



Pendikspor ligde 8 maç sonra kazandı

Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Lig'de 8 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı.

Ligin 12. haftasında Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, 8 maçlık galibiyet özlemine Beşiktaş karşısında son verdi.

İstanbul ekibi, sahasında Beşiktaş'ı 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek bu sezon 4. galibiyetini aldı ve puanını 19'a çıkardı.

Umut Nayir yeni takımında gollerine devam ediyor

Siltaş Yapı Pendikspor'un yeni transferi Umut Nayir, çıktığı ikinci maçta da gol sevinci yaşadı.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya dahil edilen 31 yaşındaki santrfor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak elendikleri müsabakada ilk golünü kaydetmişti.

Umut Nayir, Pendikspor'da oynadığı ikinci karşılaşmada da eski takımı Beşiktaş'ın filelerini havalandırmayı başardı. Kırmızı-beyazlılarda Senegalli oyuncu Mame Thiam da yeni takımında ilk golünü attı.



Fernando Santos yönetiminde ilk yenilgisini yaşadı

Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde çıktığı üçüncü maçında ilk kez mağlup oldu.

Portekizli teknik adamla ilk müsabakasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda da Eyüpspor'a 4-0 üstünlük kurmuştu.

"Kara Kartal", bu sezon ligde ilk kez 4 farklı skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika temsilcisi Club Brugge'ye 5-0 yenilmişti.



Beşiktaş ligde 7 maçta 3 ve üzerinde gol yedi

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 müsabakanın 7'sinde kalesinde 3 ve üzerinde gol gördü.

Siyah-beyazlı takım, Pendikspor (4-0), Trabzonspor (3-0), Adana Demirspor (4-2), Antalyaspor (3-2), Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa (3-1) maçlarında 3 ve üzerinde gol yiyerek sahadan mağlup ayrıldı.

Kara Kartal, Süper Lig'de 784 gün sonra 4-0'lık mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, 2021-2022 sezonunda 27 Kasım 2021'de sahasında Giresunspor'a 4-0 yenilmişti.



Beşiktaş karşılaşmaya 8 Türk'le başladı

Siyah-beyazlı futbol takımında Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk 11'inde 8 Türk oyuncu yer aldı.

Teknik direktör Fernando Santos, Pendikspor karşısında ilk 11'de Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun, Demir Ege Tıknaz, Tayfur Bingöl, Semih Kılıçsoy ve Umut Meraş'a forma şansı verdi.

Portekizli çalıştırıcı, ikinci yarıda ise Türk oyunculardan Necip Uysal'ı oyuna dahil etti.



İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakika gelişen Beşiktaş atağında Rashica'nın pasında savunmadan sekip yükseklik kazanan topa ceza sahası içindeki Tayfur kafayı vurdu, kaleci Erdem'in üzerinden geçip kaleye giden topu Pendik savunmasında Rassoul uzaklaştırdı.

GOL -4. dakikada Pendikspor öne geçti. Thiam'dan aldığı pasla Beşiktaş ceza sahası önünde topla buluşan Umut Nayir, Tayfur'dan kurtulup sol çaprazdan çok sert vurdu ve fileleri havalandırdı. 1-0.

29. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rashica, ceza sahasına girdi, altı pas içine çevirdiği topa Cenk Tosun ayak koydu, son anda kayarak araya giren Alpaslan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

45. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Sağ kanattan son çizgiye inen Halil'in ön direğe gönderdiği topa Erencan gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.



İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sol kanattan Ghezzal’ın kullandığı frikikte arka direkte Zaynutdinov kafayı vurdu top yandan auta çıktı.

52. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Tayfur Bingöl, Pendikspor ceza sahası dışında topu önünde buldu. Tayfur’un sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

53’üncü dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında, Thiam'ın penaltı noktası üzerine gönderdiği topa Umut Nayır ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



GOL - 70. dakikada Pendikspor farkı 2'ye yükseltti. Erencan Yardımcı'nın indirdiği topla Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Halil Akbunar ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0.

GOL - 74. dakikada Pendikspor 3. golünü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Halil'in altı pas önüne çıkardığı topa Thiam gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı. 3-0.

GOL - 82. dakikada Pendikspor farkı 4'e yükseltti. Sequeira'nın sol kanattan kaleye doğru yaptığı ortada yerden de seken topa kimse dokunamadı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 4-0.

Pendikspor mücadeleyi 4-0 kazandı.