Kahramanmaraş'ta nadir görülen ve yutma güçlüğü olarak bilinen "akalazya" hastalığı nedeniyle 2 yıldır yeme ve içme problemi yaşayan 53 yaşındaki hasta, Peroral Endoskopik Myotomi (POEM) yöntemiyle sağlığına kavuştu.

İstanbul'da yaşayan Hasan Karakök, yaklaşık 2 yıl önce mide bulantısı, kusma ve şiddetli sırt ağrısı şikayetiyle birçok hastaneye başvurdu ancak sonuç alamadı.

Çeşitli tedavi yöntemleri denenen ama şikayetleri süren hasta, internetten yaptığı araştırma sonucu Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Tahlil ve tetkikleri yapılan hastaya, yemek borusunun alt ucundaki kasın gevşememesi nedeniyle yutma güçlüğüne sebep olan akalazya hastalığı tanısı konuldu.

Dünyada 100 binde bir görülen hastalık yüzünden yeme içme güçlüğü çeken Karakök, yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuşarak, 2 yıl sonra rahat bir şekilde yiyecek ve içecek tüketmeye başladı.

Hasan Karakök, hastalığından dolayı 2 yıldır yeme ve içme problemi yaşadığını, hatta uyuyamadığını söyledi.

Ameliyatı gerçekleştiren Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu da akalazya hastalığının tedavisinin nadir sağlık merkezlerinde gerçekleştirildiğine işaret etti.