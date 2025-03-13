Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Yiğit Koç, meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen Yiğit Koç, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Kaçış sırasında kırmızı ışık ihlali yapan Koç, bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı Koç’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Yiğit Koç kurtarılamadı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.