Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından yakalanan 3 suç makinesi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Alınan bilgilere göre; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya yarar sağlama suçundan toplam 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B ile kasten öldürme suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 3 hükümlü, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.