FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu heyecanı devam ediyor. Grubun ikinci maçında Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG) ile Brezilya temsilcisi Botafogo karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadele, nefes kesen anlara sahne olmaya aday.

İlk maçında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid’i 4-0 gibi net bir skorla geçen PSG, gruptaki ikinci maçını da kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. Luis Enrique yönetimindeki Fransız ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası’nın ardından FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı da kazanarak sezonu çifte zaferle kapatmayı hedefliyor.

Diğer yandan, turnuvaya Seattle Sounders galibiyetiyle başlayan Botafogo, güçlü rakibi PSG karşısında sürpriz yapmanın ve gruptan çıkma yolunda avantaj sağlamanın peşinde.

PSG-Botafogo Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Tarih: 20 Haziran 2025 Cuma

Saat: 04.00 (Türkiye saatiyle)

Stadyum: Rose Bowl Stadyumu

Yayın: TRT Spor ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak.

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