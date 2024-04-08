Gökduman, bayram öncesinde alınacak önlemlerin yoğunlaştırılacağını ve şehir genelinde polis ekiplerinin sıkı denetimler gerçekleştireceğini belirtti.

Özellikle trafikte hız ve emniyet kurallarına uymayan sürücülere yönelik kontrollerin artırılacağını ifade eden Gökduman, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini dile getirdi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, bayram süresince vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için 24 saat esasına dayalı olarak görev yapacak.

