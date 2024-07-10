Hatalı parkların en büyük sıkıntılarından biri, acil durumlarda ambulans ve itfaiye gibi araçların geçişini zorlaştırması. Bu durumun can kayıplarına yol açabileceği belirtiliyor. Hatalı park eden araçlar yüzünden daralan yollar, acil müdahale araçlarının hızlı bir şekilde olay yerine ulaşmasını engelliyor.

Yetkililer, sürücüleri park kurallarına uymaları konusunda uyarıyor ve hatalı park yapanlara cezai işlemler uygulanacağını duyuruyor. Belediye ve trafik ekipleri, özellikle park yasağı olan bölgelerde denetimlerini artırarak bu soruna çözüm bulmaya çalışıyor. Hatalı park yapan araç sahiplerine uygulanan cezaların caydırıcı olması bekleniyor.

Şehir sakinleri de bu konuda daha duyarlı davranarak, park yasağı olan bölgelere araçlarını park etmemeleri gerektiğini hatırlatıyor. Toplumun bu konuda bilinçlenmesi ve kurallara uyması, trafikteki akışı rahatlatacak ve acil durumlarda yaşanabilecek olumsuzlukları engelleyecektir.

Kahramanmaraş'ta hatalı park sorununun çözümü için yetkililerin ve vatandaşların iş birliği içinde hareket etmesi büyük önem taşıyor.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt