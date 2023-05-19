“19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi ve aziz ecdadımızı rahmetle anıyorum.

Milli tarihimizin en önemli kırılma anlarından biri de hiç kuşkusuz 19 Mayıs 1919’dur. Birinci Dünya Savaşı’nın ülkemiz ve milletimiz için yenilgiyle sonuçlanması neticesinde, Anadolu emperyalist işgaller ve esaret zinciri ile karşı karşıya kalmıştır. Mazimizin bu makus döneminde yeise kapılmayan Mustafa Kemal, Samsun’a hareket etmiş; neticesi büyük bir zafer ve hürriyet olan Türk Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır. Anadolu’nun her yanına dalga dalga yayılan bu milli mücadele ruhuyla, Türk milleti hür ve müstakil bir yaşama kavuşmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin de adeta temelleri atılmıştır.

Tarihimizin bu özel gününün gençlerimiz için bayram olarak kutlanması da ayrı bir önem taşımaktadır. Çünkü Mustafa Kemal, “bütün umudum gençliktedir” diyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık yarınlara ulaşmasında yeni nesle duyduğu güveni ifade etmektedir.

Bir asır önce olduğu gibi bugün de millet olarak, çok zor bir süreç ve imtihandan geçiyoruz. Bilindiği üzere Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat tarihli depremlerde, binlerce insanımızı kaybettik; madden ve manen telafisi çok zor yaralar aldık. Ancak millet olarak bu karanlık günleri de hep birlikte aşacağımıza, yıkılan şehirlerimizin gençliğimizin omuzlarında yeniden yükseleceğine yürekten inanıyorum. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak bizler de, ülkemizin ve milletimizin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelmeye, bu doğrultuda nesiller yetiştirmeye gayret göstereceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla yâd ediyorum.”