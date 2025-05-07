Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla her yaş grubuna hitap eden kültür ve sanat faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Hollanda Krallığı ve Sivas Görsel Sanatlar ve Kültür Derneği iş birliğiyle hazırlanan “Sam ile Julia” adlı müzikal çocuk oyunu, Ncip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Rengârenk dekorlar, neşeli müzikler ve danslarla süslenen sahne, çocuklar için adeta bir masal dünyasına dönüştü.

Oyun, dostluk, yardımlaşma ve empati gibi temel insani değerleri eğlenceli ve eğitici bir dille minik izleyicilere aktardı.

Salonu tıklım tıklım dolduran yüzlerce çocuk, interaktif anlatımla sahnelenen oyunu büyük bir ilgi ve coşkuyla izledi.

Kahkahaların ve alkışların eksik olmadığı etkinlikte çocuklar, karakterlerle zaman zaman sahneye katılarak oyunun bir parçası oldu.

Minik tiyatroseverler, bu keyifli buluşmayı sağlayan Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.