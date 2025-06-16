Asrın felaketinin ardından yaralarını sarmaya devam eden Kahramanmaraş’ta, yeniden inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şehir genelinde belirlenen rezerv alanlarda yürütülen projeler kapsamında yeni binalar birer birer yükseliyor.

Afetlere dayanıklı, güvenli ve konforlu yaşam alanları oluşturmak amacıyla hayata geçirilen bu projelerle, hem şehir dokusu yenileniyor hem de vatandaşların barınma ihtiyacı kalıcı şekilde karşılanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda devam eden çalışmalarla, hak sahibi vatandaşlara teslim edilecek konut ve iş yerlerinin büyük bölümü kısa süre içinde tamamlanacak.