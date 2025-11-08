Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolan ve 19 gün sonra Van Gölü kıyısında ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturma, Adli Tıp raporunda yer alan yeni bulguların ardından hız kazandı.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, soruşturmanın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Kara, “Rojin’in kaybolmadan önceki 24 Eylül öncesine ait bazı verileri Google hesabı üzerinden temin ettik. Ancak olayın aydınlatılmasında kritik olacağını düşündüğümüz 24-27 Eylül arasındaki telefon kayıtlarına ulaşmamız gerekiyor. Telefonun model ve serisi nedeniyle ekiplerimiz şu ana kadar veriye erişemedi. Şifre çözme işlemi için cihaz, iki görevli eşliğinde İspanya’daki kriminal birime gönderilecek. Sonuçlar geldiğinde davayı doğru şekilde sonuçlandırmaya bir adım daha yaklaşacağız” dedi.

Rojin Kabaiş’in Adli Tıp raporuyla ilgili de bilgi veren Kara, “Cinsel saldırı, travmatik bir etki veya zehirlenme bulgusu tespit edilmedi. İntravajinal ve göğüs bölgelerinde birer farklı erkek DNA’sına rastlandı. Bu DNA’ların Rojin’in bedeninin taşınması ve sonrasındaki süreçlerde bulaşmış olma ihtimali üzerinde araştırmalar devam ediyor. Soruşturmayı genişleterek DNA eşleşmesini tamamlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.