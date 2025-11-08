Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki karbon emilimini artırmak ve iklim direncini güçlendirmek amacıyla 75 dönümlük alanda "Karbon Yutak Alanı" oluşturulması için çalışmalara başladı.





Onikişubat ilçesi Malik Ejder Mahallesi'nde hayata geçirilen ve Türkiye'de örnek projelerden biri olan Karbon Yutak Alanı projesiyle binlerce ağacın toprakla buluşturularak kentin hava kalitesinin iyileştirilmesi, vatandaşlara yeni bir yeşil yaşam alanı kazandırılması ve iklim direncinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında sedir, kızılçam, servi, köknar, çınar ve erguvan gibi türlerin yer alacağı, yürüyüş yolları ve sosyal donatılarıyla mesire alanı olarak da hizmet verecek bir orman oluşturuluyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, AA muhabirine, depremlerde kentteki yapı stokunun önemli bir bölümünün yıkıldığını hatırlatarak, yaklaşık 20 milyar liralık yatırımla Türkiye'nin en büyük altyapı şantiyesinin Kahramanmaraş'a kurulduğunu ifade etti.

Çevreye duyarlı şehircilik vizyonu doğrultusunda doğayla uyumlu projelere önem verdiklerini belirten Atalar, şöyle konuştu:

"Bir yandan da şehrimizin altyapısını yeniliyoruz. Tabii bu çalışmaların yanı sıra katılımcı ve yenilikçi yönetim ile dayanıklı ve dirençli, ulaşılabilir, çevreye duyarlı, üreten, paylaşan, yaşayan ve eşsiz mirasına sahip çıkan Kahramanmaraş vizyonumuz doğrultusunda Türkiye'ye örnek yatırımları da hayata geçiriyoruz. Şu anda Kahramanmaraş merkezinde yapımına başladığımız Karbon Yutak Alanı projesiyle, 75 dönümlük alanda karbon ayak izini azaltmaya yönelik peyzaj tasarımını hayata geçiriyoruz. Sedir, kızılçam, servi, köknar, çınar ve erguvan gibi 9 farklı türden 3 bin ağaçla bir orman oluşturacağız. Aynı zamanda bu alan yürüyüş yolları ve sosyal alanlarıyla mesire alanı olarak da hizmet verecek. İnşallah kısa süre içerisinde bu örnek projemizi bitirecek, ilave edeceğimiz yeni karbon yutak alanlarıyla da şehrimizin iklim direncini güçlendireceğiz."