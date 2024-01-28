Türk futbol tarihinin en çok kazandıran satışı sonunda gerçekleşti. Galatasaray'da kariyeri bitti denilen Sacha Boey, bu sezon inanılmaz bir performans gösterdi ve Avrupa devlerini peşine taktı.

Yıldız oyuncu Bayern Münih'in de radarına girmişti. Alman devi Boey'e kancayı taktı ve transferi bitirdi.

Galatasaray, Sacha Boey transferi için Bayern Münih'le 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağlandığını duyurdu.

Galatasaray ayrıca Bayern Münih'le iki hazırlık maçı yapılacağını ve bu maçların gelirlerinin yüzde ellisinin de kulübün alacağını açıkladı.

Galatasaray'ın KAP açıklaması

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Sacha Boey'nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 euro olup FC Bayern München AG, şirketimize net 5.000.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.

Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir.

Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek kârın %50'sini şirketimize ödeyecektir."



"Onur duyuyorum"

Yeni takımına 4.5 yıllık imzayı attıktan Bayern'in resmi internet sitesine konuşan Boey, şu ifadeleri kullandı:

FC Bayern gibi küresel bir kulüpte oynayabildiğim için onur duyuyorum. Yeni takımımı ve gelecekte bu harika oyuncularla oynamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Ben hücum odaklı bir savunma oyuncusuyum; savunmada olduğum kadar hücumda da yer almakta rahatım.