TV8 ekranlarından yayınlanan MasterChef yarışması, ilgi görmeye devam ediyor.

En az yarışma kadar yarışmacılar da ilgi çekiyor. Bunlardan birisi de Sefanur Bol oldu.

Mor saçları ile Masterchef 2021 sezonunun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Safanur Bol, kendisinden beklenenin üzerinde bir performans sergiledi ve yarışmada ciddi bir yol kat etti. Finale kalamadı ancak iz bırakmayı başardı.

Yarışma boyunca yaptığı ilginç espriler ile de adından sıkça söz ettiren Safanur Bol, yarışmadan elendikten sonra kariyer planlamasında nasıl bir yol izleyeceğini düşünürken İtalyan Şef Danilo Zanna'nın işletmesinde işe başladı.

İzmir'e yerleşen ve Danilo Zanna'nın restoranında çalışan Bol, evlendiğini duyurdu.

Sosyal medyadan paylaştı

Safanur Bol geçtiğimiz günlerde evlendi. Mutluluğu her halinden belli olan Masterchef Safanur'un düğün karelerine eski Masterchef yarışmacılarından da yorum ve beğeni yağdı.



Safanur'un düğün karelerine Milhan Erdem ''Mor lahanam'' yorumunda bulunurken, Kıvanç Karadeniz nazar boncuğu emojisi koydu.



Araz Aknam kalp emojileri ile arkadaşını tebrik ederken, Safanur Bol bu kareleri, ''Ve karşınızda Mr&Mrs Yürekli! Çok uzuuun bir teşekkür listem var ama önce, Biricik sevgilim önümüzdeki günler öncekilerden çok daha güzel olsun, sen elimi tuttukça ben bu yolu daha güçlü yürürüm, seni çok seviyorum.'' notuyla paylaştı.