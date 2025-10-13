"Yılın 9 ayında 2 milyon 100 binden fazla çağrıya yanıt verdi"

Vatandaşların katılımı ve geri bildirimlerine çok önem verdiklerinin altını çizen Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak, "İlk 9 ayda 2 milyon 100 binden fazla bize çağrı geldi. Bunların önemli bir kısmı ile ilgili biz işlemler yapıyoruz. Bu almış olduğumuz çağrıyla ilgili takipleri, izlemleri veya taleplerin önemli bir kısmını çözmeye gayret ediyoruz. Yaklaşık 1 milyon 750 bin kişinin de talebini çözümledik. Geri dönüş yaptık ve vatandaşlarımızı bilgilendirdik" dedi.

"Dezenformasyona karşı 7/24 izleme yapıyoruz"

Genel Müdür Atak, "Sağlıklı Çözüm" ekibinin sosyal medya üzerinden, sağlıkla ilgili yanlış bilgilerin tespit edilmesi ve düzeltilmesi amacıyla 7 gün 24 saat görev yaptığını belirtti.

Sosyal medyanın dezenformasyonun yoğun yaşandığı bir alan olduğunu vurgulayan Atak, "7/24 izlem yapmış olduğumuz sosyal medya platformlarında toplumun sağlığı ile ilgili olan bir konuda yanlış ve yanıltıcı bir bilgi olduğu zaman hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz ve oradaki süreçte de vatandaşlarımızın doğru bilgiye erişmesinde önemli bir misyonu üstlenmiş durumdayız" dedi.

Sağlıklı Çözüm'de, sağlık okuryazarlığı süreçlerini de güçlendirmeye çalıştıklarını dile getiren Atak, 9 ay içerisinde 20 binden fazla kişiye ulaştıklarını bildirdi.

"Sağlık çalışanlarına özel SABİM platformu oluşturduk"

Muhammed Atak, sağlık çalışanlarının da kendilerini ifade edebilecekleri özel bir platform kurduklarını belirterek, "Bu platform, sağlık çalışanlarımızın da kendileri ve özlük haklarıyla ilgili kolay erişebilecekleri bir merkez haline geldi. Çift yönlü iletişimi özellikle güçlendirmeye çalışıyoruz. Sadece gelen talepler değil aynı zamanda o hizmeti sunanların da kendi taleplerini ve iletişim hususunda bizimle beraber aktif rol almasına özellikle gayret ediyoruz" dedi.