Sağlık Bakanlığı, İŞKUR üzerinden yayımladığı ilanla 18-40 yaş arası toplam 141 sürekli işçi alınacağını duyurdu. Alım kapsamında; 98 temizlik görevlisi, 15 güvenlik görevlisi ve 28 klinik destek elemanı olmak üzere çeşitli pozisyonlarda personel istihdam edilecek.

Başvurular, 08 Ekim 2025 - 13 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını e-Devlet, ALO 170, İŞKUR şubeleri ve hizmet merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Alım sürecinde kura yöntemi uygulanacak. Kura çekimi 12 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 - 18.00 arasında Ankara'da gerçekleştirilecek.