170’in üzerinde farklı noktada eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar kapsamında en önemli yatırım alanlarından biri de sağlık turizmiyle öne çıkan Ilıca oldu.

Toplam 315 Milyon TL’lik dev yatırımla bölgede kanalizasyon, içme suyu ve yağmursuyu hatları baştan sona yenileniyor.

Çalışmalar kapsamında Ilıca’ya 35 kilometre kanalizasyon hattı, 11 kilometre içme suyu hattı ve 4 kilometre yağmursuyu hattı kazandırılıyor.

Ayrıca bölgenin uzun yıllar sağlıklı su ihtiyacını karşılayacak modern içmesuyu depoları da kazandırılacak.

KASKİ koordinesinde yürütülen projede, fiziksel ilerleme oranı yüzde 10 seviyesine ulaştı. Çalışmaların 2026 yılının sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Yeni şebeke hatlarının yanı sıra Ilıca’ya bir de atıksu arıtma tesisi kazandırılıyor.

135 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında Ilıca’ya, günlük 2 bin 194 metreküp kapasiteli atıksu arıtma tesisi de inşa ediliyor.

KASKİ koordinesinde projenin hayata geçirileceği alanda zemin hazırlıklarına başlandı.

Projenin tamamlanmasıyla tesis, bölgedeki mevcut ve gelecekteki atıksu yükünü karşılarken hem çevre sağlığını koruyacak hem de sürdürülebilir altyapıya katkı sağlayacak.

Ilıca Mahalle Muhtarı Cuma Karalar, yürütülen yatırımların bölgenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Karalar, “Bu çalışma Ilıca’nın geleceği açısından çok değerli. Hem yerel halkımızın yaşam kalitesini artıracak hem de sağlık turizmine katkı sağlayacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.