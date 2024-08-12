KAFUM Fuar Alanı, bu özel etkinlikte dolup taşarken, Süheyl ve Behzat Uygur’un enerjik ve esprili sunumlarıyla sahne şovları ve yarışmalar büyük beğeni topladı. Etkinlik, geniş bir yaş grubundan katılımcıyı eğlendirdi ve sahnedeki performansları ile kahkahalar eşliğinde renkli anlara sahne oldu. Uygur kardeşler, izleyicilerle kurdukları sıcak iletişimle adeta bir şölene dönüştürdü.

Katılımcılar, hem anılarını tazelediklerini hem de yeni anılar biriktirdiklerini belirterek, programa katkıda bulunan Büyükşehir Belediyesi ve Uygur kardeşlere teşekkürlerini iletti. Etkinliğin ardından, Süheyl ve Behzat Uygur, Kahramanmaraş’a olan memnuniyetlerini dile getirerek, 18 ve 25 Ağustos'ta da “Şahane Pazar”ı yeniden düzenleyeceklerini duyurdu. Bu iki ek etkinlikte de, Kahramanmaraşlılara moral ve motivasyon sağlamayı ümit ettiklerini ifade ettiler.

Fuarın böylesine renkli etkinliklerle zenginleştirilmesi, Kahramanmaraş’ın sosyal ve kültürel hayatına önemli bir katkı sağlarken, katılımcılara da unutulmaz anlar yaşattı. Uygur kardeşlerin performansı, fuarın enerjisini yükselterek ziyaretçilere neşeli ve eğlenceli bir gün sundu. İzleyiciler, hem geçmişten keyifli anıları yeniden yaşama fırsatı bulurken hem de yeni hatıralar biriktirme şansı yakaladılar

Editör: Yunus Firdevsoğlu