Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı’da ilçe belediyesi iş birliğiyle yeni bir cadde ve yaşam alanı kazandırıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde sürdürdüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra, yeni cadde ve yaşam alanları için 7 gün 24 saat gayretle çalışıyor.

İlçe ulaşımına yeni arter

Akyazı’da bulunan Karacasu Deresi için ilçe belediyesiyle birlikte çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri, 1. etap çalışmaları kapsamında bin 250 metre uzunluğundaki derenin çevresindeişlemler sürüyor.

Sağlam altyapı mottosuylaSASKİ, Karacasu Caddesi’ne yeni ve güçlü bir alt yapı kazandırdı. Toplamda 2 bin metre yeni içme suyu ile yağmur suyu hattı inşasının yanı sıra bölgede bin 200 metrelik atık su hattı da deplase edildi.

Bisiklet, yaya yolu ve modern aydınlatma

Akyazı ulaşımını rahatlatacak ve bölgeye yeni bir yaşam alanı sunacak proje kapsamında zeminde iyileştirmeye giden Büyükşehir, kazı dolgu çalışmalarıyla uzun ömürlü bir güzergâh hazırladı.

Çalışmanın devamında yaya ile bisiklet yolları ve sosyal alanın gündüz ile gece saatlerinde rahatlıkla kullanımına imkân tanıyan modern aydınlatma sistemi inşa edilecek.

Akyazılıların ailece vakit geçirip spor yapabileceğisosyal alan asfalt serimi sonrasında hizmete açılacak.

“Akyazı için önemli bir proje”

Çalışmaları yakından takip eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, destekleri ve katkıları için Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a teşekkür ederek, “Karacasu Deresi Çevre Düzenleme projemizde çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Kazı ve dolgu işlemlerinin ardından altyapı çalışmaları da tamamlandı ve yolu asfalta hazır hale getiriyoruz. Proje tamamlandığında ilçemize yeni ve modern bir cadde kazandırmış olacağız. Böylelikle tek cadde üzerine sıkışmış olan trafiği de rahatlatacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde Akyazı’mıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.