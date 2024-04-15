Şal modelleri, farklı kesimler, desenler ve kumaşlarla tasarlayarak her zevke ve ihtiyaca hitap eder hale gelmiştir,

Daha modern ve rahat bir tarza sahip fular şal modelleri, genellikle uzun kesimli ve hafif kumaşlardan üretilir, Bu şalların desenleri ve boyutları genellikle daha canlı ve gösterişlidir.

İş yerlerinde rağbet gören bu şal ve eşarplar bayram öncesi ve sonrasında ’da halen ilgi görüyor,

Bizde bugün Aksu haber olarak kapalı çarşıda bulunan şal ve eşarp satan bir iş yerinde sizler için geçen sene ve şuan satış durumlarını sorduk.