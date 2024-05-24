Tiyatro Yönetmeni – Yazar Salman Kapanoğlu Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde Sevenleri İle Buluştu. Kapanoğlunun Sanat hayatının 50. Yılına özel hazırlanan program yoğun katılım ile gerçekleşti.

Burada İlk Olarak Kapanoğlu’nun Hayatının Anlatıldığı Kısa Bir Video Gösterisi Yapıldı.

Ardından Kapanoğlu, Tarafından Aşkı Terennüm Adlı Söz, Şiir Ve Musiki Üçlemesinden Oluşan Dinleyenlerinin Kulaklarının Pasının Silindiği Kısa Bir Dinleti Gerçekleştirildi.

Daha Sonra Sanki Bizim Ev Ve Ne Dedik Ya! Adlı İki Perdelik Bir Tiyatro Gösterisiyle Davetliler Unutamayacakları Bir Gece Yaşadı.

Program Sonunda Açıklamalarda Bulunan Hukukçu İnşaat Mühendisi Gazeteci-Yazar Serdar Erdoğanyılmaz Bu Tür Programların Halkın Moralini Bir Nebzede Olsa Düzeltmesi Açısından Çok Önemli Olduğunu Söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Stk Temsilcileri Ve Davetlilerin Yoğun Katılım Sağladığı Program Kapanoğluna Çiçek Takdimi İle Son Buldu.