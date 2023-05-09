Bu Kapsamda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Dr. Hasan Gezginç Beraberinde Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay İle Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesindeki Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi.

Burada Çalışanlar ve müşterilerle de Bir Süre Sohbet eden Aday Dr. Gezginç, 14 Mayıs'ta Desteklerini Beklediklerini Söyledi.

Ziyaretler Sonunda Aksu Habere Açıklamalarda Bulunan 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Dr. Hasan Gezginç, Milletin Ferasetine İnandıklarının Altını Çizerek 14 Mayısta Da Gerekeni Yapacaklarını Dile Getirdi.



