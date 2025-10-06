Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter de ifadesinde annesinin Roman havası oynarken ayağının kaydığını ve açık olan camdan düştüğünü belirtmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda Tut'un alkol veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespiti için alınan numuneler, Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi tarafından incelendi.

Analiz sonucu kanında 3,53 promil alkol tespit edilen Tut'un, iç organ parçalarında ve mide muhtevasındaki incelemede bir maddeye rastlanmadı.

Ailenin avukatı Rahmi Çelik, müvekkili Gül Tut’un vefatıyla ilgili yürütülen soruşturmada Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu’nda hazırlanan toksikoloji raporuna ulaştıklarını açıkladı. Rapora göre:

Merhumenin kanında 3,53 promil etanol (alkol), göz içi sıvısında ise 343 mg/dl etanol tespit edildi.

Ayrıca, kanında düşük dozda reçeteli anksiyete ilacı ve mide koruyucu, idrarında da ağrı kesici bulundu.

Bu seviyelerin ciddi denge ve koordinasyon bozukluğuna yol açabileceği vurgulandı.

Yapılan incelemelerde iç organlarda, midede ya da sistemik dolaşımda hiçbir toksik, metanol, uyuşturucu ya da zehirleyici maddeye rastlanmadığı belirtildi.

Avukat Çelik, bu sonuçların Gül Tut’un yüksek alkol etkisi altında kazara düşme yaşadığı olasılığını güçlü şekilde desteklediğini söyledi.

Bu hafta içinde olay yerinde yapılacak keşif sonrası bilirkişi heyeti rapor hazırlayacak. Ayrıca, evdeki ses ve harekete duyarlı güvenlik kamerası görüntüleri de incelenecek.