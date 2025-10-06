Onikişubat ilçesine bağlı Necip Fazıl Mahallesi’nde bulunan bir oto yıkama işletmesinde iddiaya göre kira anlaşmazlığı nedeniyle gerginlik çıkmıştı. Kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız ve doğru olmadığını ifade eden Halil Kavak, açıklama yaptı.

“Hakkımızda yapılan haksız tezvirata karşı kamuoyuna duyurulur. Gülerek çektiği vidoyu izinsiz paylaşan şahıs B.K peşin ödenmesi gereken yıllık kira bedelinin çok az bir kısmını kapora olarak vermiş geriye kalan kısmını süresi dolduğu halde ödememiştir. Ödediğini sadece iddia etmektedir. Sözleşme kendisine ait olmasına rağmen orada işçi olduğu söyleyerek bizimle dalga geçmiştir. Bir yılı geçkin dükkanı kullanmakta fakat verdiği taahhütlerini yerine getirmemektedir. Dükkana yıkama işi için yapılması gereken duvar yalıtımını yaptırmamış olup kullandığı su, beton direklere zarar vermiştir. Dükkanımıza ve binaya verdiği zarar telafi olmayacak bir düzeye gelmiştir. Bina girişini kapatarak oradaki alanda ve bahçemizde kullanmadığı eski eşyaları ve artıkları biriktirmektedir. Bina girişinde arkadaşlarıyla oturarak sigara içmekte sürekli küfürlü konuşmalar yapmaktadır. Yukarda oturan annem ve ablam kendisini defalarca küfürlü konuşmaması ve bina girişini kapatmaması konusunda uyarmıştır. Kendisinden şikayetçi olacağımızı ve hakkımızı arayacağımızı belirtmek isterim.”