Ankara’da Kahramanmaraş’ın projeleri için dur durak bilmeden çalışan, bir yandan da her fırsatta memleketine gelerek yatırımları denetleyen ve yeni yatırımlar için istişarelerde bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, bu kez rotasını Kahramanmaraş’ın kadın gazetecilerine ve sosyal medya yöneticilerine çevirdi.

Kentte hayata geçirilen projeleri yerinde denetleyen ve yeni yatırımlar için sürekli istişarelerde bulunan Milletvekili Köksal, bu kez şehrin basın dünyasındaki kadın temsilcileriyle bir araya gelerek hem toplumsal hem de ekonomik kalkınmada kadınların rolünü masaya yatırdı.

Düzenlenen toplantıda, özellikle kadın bakış açısının kamu yönetimi, medya, sosyal politika ve kent planlaması üzerindeki etkileri ele alındı. Kadının toplumda yalnızca bir figür değil, aynı zamanda değişimin taşıyıcısı olduğunu ifade eden Köksal, toplumsal yapının güçlendirilmesinde kadınların katkısının hayati olduğunun altını çizdi.

Vekil Köksal yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kadınlarımız her alanda söz sahibi olmalı. Siyasette, medyada, sokakta, evde; kadın eli değen her şey güzelleşir."

Toplantı, şehrin kadın gazetecileri için hem destekleyici bir motivasyon kaynağı oldu hem de gelecek projelerde daha aktif roller üstlenebilmeleri adına önemli bir sinerji oluşturdu.

Katılımcı basın mensupları ve şehrin tanıtımını yapan sosyal medya yöneticileri, bu tarz istişarelerin devam etmesinin hem kadınların sesinin daha fazla duyulmasına hem de şehrin geleceğinde kadınların daha etkin rol almasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Köksal’ın kadın odaklı bu buluşması, Kahramanmaraş’ta kadınların daha görünür olacağı, seslerinin daha çok duyulacağı bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.