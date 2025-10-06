TÜBİTAK desteğiyle, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle yürütülen “Engelsiz Yaşam İçin Doğa Yolculuğu” projesinin tanıtımı kamuoyuna sunuldu. Tanıtım toplantısı, Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Programa; Teftiş Kurulu Başkanı Fevzi Küçük, il ve ilçe millî eğitim yöneticileri, Engelliler Federasyonu Başkanı Efkan Korkmaz, akademisyenler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan yetkililer, proje ile özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımının sağlanması, doğa ile bağlarının güçlendirilmesi ve özgüvenlerinin artırılması hedeflendiğini ifade ettiler.

Katılımcı veliler de proje kapsamında sunulan fırsatlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek projeyi hazırlayan ve destek veren kurumlara teşekkür etti.

Projede planlanan etkinlikler arasında Engelsiz Yaşam Merkezi ziyaretleri, Başkonuş Tabiat Parkı gezileri, Arkeoloji Müzesi incelemeleri ve Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde doğa-gözlem çalışmaları yer alıyor.

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün TÜBİTAK 4008 programı kapsamındaki ilk projesi olan çalışma, Türkiye genelinde kabul edilen 80 projeden biri olma özelliği taşıyor.