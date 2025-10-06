İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla Kahramanmaraş’ta geniş katılımlı bir miting düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen “Nehirden Denize, Maraş’tan Gazze’ye Yürüyüşü ve Mitingi”, Esat Coşan Camisi önünde ikindi namazının ardından başladı.

Binlerce vatandaş, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla barış ve dayanışma mesajı vermek üzere bir araya geldi. Yürüyüş boyunca katılımcılar “Gazze’ye selam, direnişe devam”, “Kudüs bizimdir, bizim kalacak” gibi güçlü sloganlar attı. Coşkulu kalabalık, Necip Fazıl Kültür Merkezi’ne kadar devam eden yürüyüşte, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Miting alanında platform sözcüsü Adnan Alagöz, yaptığı konuşmada, İsrail’in Filistin halkına yönelik uyguladığı saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bugün burada toplanmamızın sebebi, Filistin ve Gazze’deki kardeşlerimizin yaşadığı zulme karşı sessiz kalmamak, onların direnişine destek olmaktır. İsrail’in tüm dünyanın gözleri önünde işlediği insanlık suçunu kamuoyuna duyurmak ve bu haksızlığa karşı sesimizi yükseltmek için bir aradayız” dedi.

Mitingde ayrıca Kahramanmaraş’taki çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, dayanışma mesajları içeren konuşmalar yaptı. Katılımcılar, Filistin halkına moral vermek ve dünya kamuoyuna seslerini duyurmak için düzenlenen bu etkinliğin önemine dikkat çekti.

Organizasyon, dualar ve Filistin’e destek sloganları eşliğinde sona ererken, katılımcılar, Gazze’de yaşanan trajedinin unutulmaması ve uluslararası kamuoyunun duyarlı olması için birlik ve beraberlik içinde hareket etme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.