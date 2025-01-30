Kahramanmaraş İHH İnsani Yardım Derneği, mazlumlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Kahramanmaraşlı bağışçıların katkılarıyla hazırlanan ve yaklaşık 16 milyon TL değerinde insani yardım malzemesi içeren tırlar, ihtiyaç sahibi bölgelere gönderilmeye hazırlanıyor.

Gönderilecek yardımlar arasında giyim, battaniye, uyku tulumu, çadır, zeytinyağı, oyuncak, jeneratör ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor.

Kahramanmaraş İHH Başkanı Avukat Yusuf Bülbül, yaptığı açıklamada, yardımların savaş mağdurlarının yaşam koşullarını bir nebze olsun iyileştirmek amacıyla gönderildiğini belirtti. Bülbül, bu süreçte destek veren tüm bağışçılara teşekkür ederek, “Kahramanmaraş İHH olarak mazlumların yanında olmaya ve insani yardımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz,” dedi.

Dernek, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine umut olmaya ve insani yardımlarını kesintisiz bir şekilde devam ettirmeyi hedefliyor.