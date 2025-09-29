Türkiye, savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefiyle motor teknolojilerinde büyük bir atılım gerçekleştiriyor. Ambargolara rağmen, birçok askeri platformda yerli ve milli motorların kullanımı yaygınlaşıyor. Kara araçlarından savaş uçaklarına, deniz sistemlerinden füzelere kadar birçok alanda artık Türk mühendislerinin geliştirdiği motorlar kullanılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı VURAN ve KİRPİ araçlarına yerli TUNA motoru başarıyla entegre edildi. Ayrıca tank taşıyıcılar ve lojistik araçlar için geliştirilen AZRA Gen-2 motoru testlerde başarılı sonuçlar veriyor.

Yeni nesil paletli araçlar için geliştirilen UTKU motoru ve ALTAY tankına özel BATU motorunun geliştirme süreçleri tamamlandı, transmisyon testleri devam ediyor.

İHA ve SİHA' larda:

Bayraktar TB3 için geliştirilen PD200 motoru envantere girdi.

ANKA ve AKSUNGUR için kullanılan PD170 motoru test aşamasında.

KARGI İHA için geliştirilen PG50 motoru ile de tam bağımsızlık sağlandı.

Füze Sistemlerinde:

ATMACA ve SOM füzelerinde KTJ3200,

ÇAKIR füzesinde KTJ1750,

KARA ATMACA için ise KTJ3700 jet motorları başarıyla kullanılıyor.

Deniz Platformlarında:

MARLİN SİDA için LEVEND motoru,

MARLİN SİDA için LEVEND motoru,

ULAQ SİDA için Marin X7 entegre edildi.

MİLGEM savaş gemileri için geliştirilen MAVİ BATU motoru da testleri başarıyla geçti.

Helikopter ve Jet Motorlarında:

GÖKBEY helikopteri için geliştirilen TS1400 turboşaft motorunun sertifikasyon testleri sürüyor, seri üretim hazırlıkları yapılıyor.

ANKA-III için TF6000 turbofan motoru başarıyla çalıştırıldı.

KIZILELMA için TF10000,

Milli Muharip Uçak KAAN için ise TF35000 motorunun geliştirme süreci devam ediyor.

Yardımcı güç ünitesi APU60 da milli imkanlarla geliştiriliyor.

Motor projeleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından belirlenen yol haritaları doğrultusunda yürütülüyor. Gaz türbinli motorlar, kara araçları güç grupları, dizel deniz motorları ve elektrikli tahrik sistemleri gibi başlıklarda detaylı planlamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak KAAN ve yerli motor geliştirme çalışmalarının planlandığı gibi ilerlediğini, KAAN'ın geleceğinin hiçbir şekilde tek bir ülkenin motoruna bağlı olmadığını belirtti.

Türkiye, yıllardır motor teknolojilerinde dışa bağımlılıktan dolayı karşılaştığı sorunları artık kendi imkânlarıyla aşmaya başladı. Geliştirilen yerli motorlarla birlikte, Türk savunma sanayii kara, hava, deniz ve füze sistemlerinde yerli üretim gücünü daha da ileri taşıyor.