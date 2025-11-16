Kahramanmaraş’ın Şazibey Mahallesi’nde bir inşaat alanında meydana gelen iskele çökmesi, kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Çöken iskelenin altında kalan bir işçi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iskelede yaşanan ani çökme sonucu meydana geldi. Çökme sırasında iskele altında kalan vatandaş, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kurtarılan kişi, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, inşaat alanındaki güvenlik önlemleri yeniden değerlendiriliyor.