Türk pop müziği uluslararası listelerde fırtına gibi esiyor! Sefo ve Demet Akalın’ın birlikte seslendirdiği ve kısa sürede dillere dolanan “Yerinde Dur” şarkısı, Spotify ve YouTube’da elde ettiği başarının ardından şimdi de dünyanın en prestijli müzik listelerinden Billboard Global Excl. US’ta büyük bir sıçrama yaptı.

Geçtiğimiz hafta listede 39. sırada yer alan “Yerinde Dur”, bu hafta tam 22 basamak yükselerek 17. sıraya yerleşti. Bu yükseliş, şarkının dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü ve dinlenme rakamlarının hızla arttığını gözler önüne serdi.

Türkçe bir şarkının global listelerde bu denli yükselmesi müzik dünyasında dikkat çekerken, Sefo ve Demet Akalın’ın bu ortak çalışması hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada ses getirmeye devam ediyor.