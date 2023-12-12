KASKİ Genel Müdürlüğü, su taşkınlarını önleme amacıyla şehrin muhtelif noktalarında altyapı hatlarının bakım ve onarımını sürdürüyor.

Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında kalıcı konuttan iş yerlerine, üstyapıdan sosyal tesislere, kentsel tasarım projesinden kültürel faaliyetlere tüm alanlarda çalışmalar hızla sürerken, daha güvenli ve dayanıklı altyapı hatları noktasında da yatırımlar devam ediyor. Program dâhilinde yerleşim yerlerinin şebeke hatları baştan uca yenilenirken, aşırı yağışlar sebebiyle meydana gelebilecek olası su taşkınlarının önüne geçmek için de KASKİ Genel Müdürlüğünce şehrin muhtelif noktalarında çalışmalar sürüyor.

Ekipler tarafından şehir genelinde kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizliği yapılırken, logar ve mazgal açma işlemleri de gerçekleştiriliyor. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla, aşırı yağışlar neticesinde meydana gelebilecek olası aksamaların ve su taşkınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.