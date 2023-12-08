Elbistan Ak Parti Belediye Başkanı Aday Adayı İnşaat Mühendisi Abdullah Yener, Elbistan’da ziyaretlerini sürdürüyor.

Sürekli halkın içinde olan ve Aday adaylık süreci ilçede coşkuyla karşılanan Yener, Elbistan’da istişare ziyaretleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler derneğini ziyaret etti.

Sohbet havasında geçen ziyarette Aday Adayı Abdullah Yener, dernek üyeleriyle hasbıhal ederek, vatan için canlarını ortaya koyan kahraman şehitlerİ rahmetle anarak ailelerine başsağlığı diledi, gazilere ise minnettar olduğunu belirtti.