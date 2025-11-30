Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen yangında tüm hayvanlarını kaybeden üreticiye, Şekerli Vakfı tarafından verilen destek sözü yerine getirildi. Vakıf, hayırseverlerin katkılarıyla temin ettiği 3 adet damızlık gebe düveyi düzenlenen programla üreticiye teslim etti.

Yangının ardından hızla harekete geçen Şekerli Vakfı, üreticinin yaşadığı kaybı telafi etmek amacıyla yardım kampanyası başlattı. Kısa sürede toplanan desteklerle satın alınan düveler, üreticinin yeniden hayvancılığa başlamasına imkân sağladı.

Düvelerden biri Eşref Şekerli Danışmanlık tarafından karşılanırken, bir diğer düve vakfın gönüllü destekçilerinden Özkan Avcı tarafından temin edildi. Üçüncü düve ise vatandaşlardan gelen genel bağışlarla satın alındı.

Vakıftan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yangın sonrası tüm hayvanlarını kaybeden üreticimize 3 damızlık gebe düve teslim ettik. Bu iyiliğe vesile olan Eşref Şekerli Danışmanlık’a, Özkan Avcı’ya ve tüm hayırseverlere gönülden teşekkür ederiz. Allah hepsinden razı olsun.”

Vakıf, destek olmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunarak bağışların Şekerli Vakfı üzerinden yapılabileceğini, doğrudan destek vermek isteyenlerin ise vakıfla iletişime geçebileceğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapılarak, “Allah yangın gibi afetleri milletimize bir daha göstermesin. Üreticimiz, sağlanan destekle yeniden üretime başlamıştır. Kendisine hayırlı ve bereketli bir başlangıç diliyoruz.” denildi.