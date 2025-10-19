Kahramanmaraş-Göksun karayolunda gece saatlerinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Göksun istikametinde Kahramanmaraş’a doğru ilerleyen sürücü, aracının motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark ederek aracı hemen yol kenarına park etti. Kısa sürede büyüyen yangına çevredeki sürücüler yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı, ancak alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

Alev topuna dönen araçta zaman zaman patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın tamamen söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması ise tek teselli oldu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.