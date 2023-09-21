Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı maddi hasara neden oldu
Akşam saatlerinde şehir merkezinde etkili olan sağanak bazı noktalarda doluya dönüştü.
Şehrin yüksek kesimlerinde yer alan bazı yerleşim yerlerinde zemin beyaza büründü.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bazı yollar şiddetli yağış sonrası göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Yağış nedeniyle yüksek kesimlerdeki ağaçlar zarar gördü. Dolu nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, o anları cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı.Kaynak: Taha Hayri Bağbudar