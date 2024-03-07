Konutu depreme karşı güvence altına alan zorunlu deprem sigortası oranı Türkiye genelinde yüzde 58 olurken, sigortalı konut sayısı 11,5 milyonu aştı.

DASK verilerine göre, ülkede en yoğun kentleşmenin yaşandığı Marmara Bölgesi, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu. Bölgede yüzde 66''lık oranla 4 milyon 492 bin 633 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor.

Marmara Bölgesini yüzde 58 ile Doğu Anadolu ile Ege, yüzde 54 ile Akdeniz, yüzde 52 ile İç Anadolu ve yüzde 51 ile Güney Doğu Anadolu izledi. En düşük deprem sigortası oranı ise yüzde 46 ile Karadeniz'de görüldü.

Sigortalılık oranının istenilen düzeye çıkması için çalışmalar devam ediyor.