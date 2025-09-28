Kahramanmaraş’ın kültür, sanat ve edebiyat yaşamına önemli katkılar sunan Düşeyaz Dergisi, bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Şiir Şöleni ile edebiyatseverleri buluşturdu.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, birçok şair ve yazar kendi eserlerini seslendirerek dinleyicilerle paylaştı. Katılımcılar, şiirlerle dolu keyifli bir gece geçirirken, edebiyatın ve sanatın birleştirici gücü bir kez daha ortaya çıktı.

Düşeyaz Dergisi yetkilileri, bu tür etkinliklerin kentin kültürel yaşamına katkı sağladığını ve geleneksel hale getirilerek her yıl sürdürüleceğini belirtti.